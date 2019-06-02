На Донетчине скоро заработает самая мощная в Украине ветротурбина (Фото). Новости

Рядом с Краматорском (Донецкая обл.) скоро заработает самая мощная в Украине ветротурбина. Об этом сегодня, 2 июня, сообщает Правительственный портал.
«У поселка Ясногорка монтируют лопасти ветрогенератора мощностью 4,5 МВт. Каждая имеет длину 74 метра, ширину 5 метров, вес 25 тонн», – говорится в сообщении.
Прогнозируется, что ветроустановка заработает уже в середине июня. В целом же вблизи Краматорска планируют установить 15 таких установок в течение трех лет.
Ранее сообщалось, что на Донетчине приступили к строительству первой очереди Краматорского ветропарка. Размеры ее строительства впечатляют.
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