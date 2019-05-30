С выданными в «Л-ДНР» «документами» все очень неоднозначно, – Цыбулько. Новости

В Украине суды на основании выданных в «Л-ДНР» «свидетельств» о рождении или смерти выносят решения о выдаче украинских свидетельств. При этом что касается всех других документов, то каждый требует серьезного анализа. Об этом в комментарии «Донецким новостям» рассказала руководитель экспертной группы Директората социальных услуг и интеграции Министерства социальной политики Украины Олеся Цыбулько.
«Даже касательно вопросов по свидетельствам о рождении и смерти, которые выданы на неподконтрольных территориях, людям приходится идти в суды. И чтобы как-то разрешить проблемы с этими документами, очевидно, нужна политическая воля», – считает Цыбулько.
«Что касается всех других документов, то каждый требует серьезного анализа. Все очень неоднозначно (к примеру, если речь идет о том же "свидетельстве о браке")», – добавляет она.
По словам руководителя экспертной группы, даже в осеннем решении Верховного суда (№ 235/2357/17) говорится о документе, который невозможно получить другим способом – это архивная справка за период работы человека во времена СССР. «А архивы остались на оккупированной территории», – подчеркивает Цыбулько.
С комментариями иных экспертов по этой теме можно ознакомиться в материале «Признавать или нет: Мнения экспертов о легитимизации в Украине документов "Л-ДНР"».
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