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Социальное жилье: Переселенцы могут получить квартиры на Днепропетровщине. Новости

Социальное жилье: Переселенцы могут получить квартиры на Днепропетровщине

30.05.19 18:16dnews.dn.uaНовости

Фото из открытых источников

В городе Каменское (до переименования Днепродзержинск, Днепропетровская обл.) переселенцы могут получить жилье. Об этом сообщает пресс-служба Каменского городского совета.

«Согласно Рамочному соглашению от 18.02.2016 №14-12-14-005 и решению исполнительного комитета городского совета от 23.03.2016 №88 "О включении общежития по адресу: ул. Конституции, 32 в жилой фонд социального назначения" заканчивается реконструкция здания по проспекту Конституции, 32 под жилые помещения из фонда социального назначения для внутренне перемещенных лиц», – говорится в сообщении.

Так, квартиры в жилом доме по проспекту Конституции, 32 будут предоставляться внутренне перемещенным лицам (ВПЛ), которые нуждаются в социальной защите и имеют право на получение социального жилья, в порядке очереди на получение социального жилья.

За более подробной информацией необходимо обращаться в администрации районов горсовета по месту жительства/пребывания переселенца согласно справке о постановке на учет ВПЛ:

  • Южная администрация (ул. Уютная, 3 каб. 403);
  • Заводская администрация (пр. Свободы, 2/1, каб. 311);
  • Днепровская администрация (пр. Победы, 63, каб. 203).

С понедельника по четверг с 8:00 до 16:00, в пятницу – с 8:00 до 15:00 (кроме обеденного перерыва, выходных и праздничных дней).

При себе необходимо иметь:

  • справку (и) о составе семьи с места регистрации гражданина и членов его семьи;
  • оригиналы и копии документов, удостоверяющих личность, семейное положение;
  • справку о доходах за 2018 год на каждого члена семьи.

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