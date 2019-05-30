Мы сделали все, чтобы жители неподконтрольных территорий Луганщины понимали, что надо возвращаться, – Филь. Новости

Власти Луганской области сделали все для того, чтобы регион развивался, а жители временно неподконтрольных Украине территорий понимали, что надо возвращаться. Об этом сегодня, 30 мая, заявил исполняющий обязанности председателя Луганской областной военно-гражданской администрации (ЛугОВГА) Сергей Филь на своей странице в Facebook.
«Сегодняшнее заседание коллегии прошло продуктивно. Подвели итоги выполнения некоторых программ, еще много утвердили. По-прежнему, главным принципом нашей работы является защита людей и обеспечение нормальных условий жизни в области», – написал он.
По словам главы области, он доволен выполнением Программы экономического и социального развития за прошлый год. «Конечно, всегда можно лучше, но мы сделали все, чтобы Луганщина развивалась, а жители оккупированных территорий понимали: надо возвращаться. Стабильно прошел и отопительный сезон. Главная задача на следующий – комфорт в каждом доме. Работы впереди много и мы обязательно ее выполним», – заверил Филь.
Также он вспомнил и о помощи пострадавшим от Чернобыльской катастрофы. «Чернобыльская катастрофа – это большая боль нашей страны. Мы поддерживали и дальше будем поддерживать всех, кто от нее пострадал. А это 3 862 жителей Луганщины. Мы будем выплачивать им повышенные стипендии, ежемесячные компенсации, помогать с оздоровлением», – добавил и.о. председателя ЛугОВГА.
Также на заседании приняли программу охраны и рационального использования земель Луганщины.
Напомним, в Кременной 1 июня отметят День создания Луганской области. Власти готовят масштабное мероприятие.
Как сообщалось ранее, Луганская область получила план развития на ближайшие 3 года. План на 2019-2021 годы включает в себя 990 проектов.
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