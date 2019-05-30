В ОБСЕ подтвердили отправку наблюдателей на выборы в Раду. Новости

Бюро по демократическим институтам и правам человека (БДИПЧ) ОБСЕ уже получило от украинских властей приглашение на досрочные выборы в парламент и планирует отправить столько же наблюдателей, как и на выборы президента Украины. Об этом сообщила пресс-секретарь БДИПЧ Катя Андрушс в комментарии УНН.

«БДИПЧ уже получило приглашение от украинских властей и, безусловно, будет наблюдать за досрочными парламентскими выборами. Поскольку это происходит вскоре после президентских выборов, дополнительная оценка не будет проводиться, и формат предстоящей наблюдательной миссии будет таким же, как и предыдущая», – сказала Андрушс.

«БДИПЧ запросило 100 долгосрочных наблюдателей и 750 краткосрочных наблюдателей, но окончательное число зависит от того, как много решит отправить каждая страна (член ОБСЕ – ред.)», – добавила она.