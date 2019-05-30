На Донетчине наградили спортсменов и тренеров (Фото). Новости

Сегодня, 30 мая, председатель Донецкой областной военно-гражданской администрации Александр Куць вручил денежные сертификаты, награды спортсменам и тренерам области, которые показали высокие результаты на всеукраинских и международных соревнованиях. Об этом сообщает пресс-служба ДонОВГА.

«Я очень рад в очередной раз встретиться со спортивной элитой Донецкой области. Очень горжусь спортсменами нашей области, ведь только за текущий 2019 год они получили почти 1 800 наград различного достоинства, 186 из них – на международной арене. Это ваша большая заслуга, но, со своей стороны, мы прилагаем максимум усилий для развития спорта и спортивной инфраструктуры», – сказал глава области.

Так, по словам Куця, сейчас в области реализуют проекты по строительству спортивных объектов, выплат стипендий и единовременных денежных вознаграждений за значительные достижения. А также начинают обеспечивать жильем спортсменов и тренеров.

По информации пресс-службы, участники соревнований и тренеры Донетчины получили от главы области сертификаты на денежные вознаграждения, отличия и благодарности облгосадминистрации, а также удостоверения мастеров спорта.

«Заслуженный тренер Украины по пауэрлифтингу Иван Збандут поблагодарил областную власть за постоянную поддержку и отметил, что предыдущие 5 лет стали чрезвычайно продуктивными для развития спорта в регионе», – подытожили в пресс-службе.

Как сообщалось ранее, в Донецкой области из областного бюджета выделили миллион гривен на зарплату 20 молодым спортсменам в возрасте от 16 до 21 года – членам созданной Донецкой областной штатной спортивной команды резервного спорта.

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