В Украине дети участников АТО/ООС имеют право на льготы (Инфографика). Новости

В Украине дети участников АТО/ООС имеют право на льготы. Об этом сегодня, 30 мая, напоминает пресс-служба Министерства по делам ветеранов.

Так, в ведомстве отмечают, что необходимо помнить о правах детей на:

первоочередное предоставление мест в общеобразовательных и дошкольных учебных заведениях;

бесплатное питание для дошкольников и учащихся 1-11 классов;

поддержку и льготы при получении профессионально-технического и высшего образования;

оздоровление и отдых детей в возрасте от 7 до 18 лет.

Также в Минветеранов опубликовали инфографику:

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