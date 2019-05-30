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В Украине дети участников АТО/ООС имеют право на льготы (Инфографика). Новости

В Украине дети участников АТО/ООС имеют право на льготы (Инфографика)

30.05.19 18:41dnews.dn.uaНовости

Фото из открытых источников

В Украине дети участников АТО/ООС имеют право на льготы. Об этом сегодня, 30 мая, напоминает пресс-служба Министерства по делам ветеранов.

Так, в ведомстве отмечают, что необходимо помнить о правах детей на:

  • первоочередное предоставление мест в общеобразовательных и дошкольных учебных заведениях;
  • бесплатное питание для дошкольников и учащихся 1-11 классов;
  • поддержку и льготы при получении профессионально-технического и высшего образования;
  • оздоровление и отдых детей в возрасте от 7 до 18 лет.

Также в Минветеранов опубликовали инфографику:

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