В Украине дети участников АТО/ООС имеют право на льготы (Инфографика). Новости

В Украине дети участников АТО/ООС имеют право на льготы. Об этом сегодня, 30 мая, напоминает пресс-служба Министерства по делам ветеранов.
Так, в ведомстве отмечают, что необходимо помнить о правах детей на:
- первоочередное предоставление мест в общеобразовательных и дошкольных учебных заведениях;
- бесплатное питание для дошкольников и учащихся 1-11 классов;
- поддержку и льготы при получении профессионально-технического и высшего образования;
- оздоровление и отдых детей в возрасте от 7 до 18 лет.
Также в Минветеранов опубликовали инфографику:
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