Корь в Мариуполе: Госпитализирован еще один малыш. Новости

В Мариуполе (Донецкая обл.) еще один младенец госпитализирован с корью. Об этом сообщила врач-эпидемиолог Мариупольского филиала ГУ «Донецкий областной лабораторный центр» Светлана Шкарупа.

По ее словам, в Мариуполе ситуация с корью остается стабильной, однако не привитые дети возрастом до года остаются уязвимыми к болезни.

Так, за прошедшую неделю в городе зарегистрированы 4 новых случая заболеваемости корью. В числе пациентов оказалось двое взрослых, у которых нет документальных подтверждений вакцинации, а также, двое детей. Один из малышей был привит от кори, другой – нет, поскольку не подлежит вакцинации по возрасту (ребенку менее 1 года).

«Всего за месяц у нас 14 случаев кори, из них лабораторно подтверждены 11 случаев. Пока наступило стабильное снижение заболеваемости, средняя заболеваемость за неделю – 3-4 случая», – рассказала Светлана Шкарупа.

Ранее сообщалось, что в Мариуполе за неделю медики зафиксировали два случая кори в одном детском саду.

Источник: MRPL.city

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