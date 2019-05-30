Донетчина: В парке «Клебан-Бык» обнаружили редкое растение, занесенное в Красную книгу (Фото). Новости

На территории регионального ландшафтного парка «Клебан-Бык» (Константиновский р-н, Донецкая обл.) было обнаружено редкое растение, занесенное в Красную книгу Украины и Европейский Красный список. Об этом сегодня, 30 мая, сообщила биолог парка Галина Семенихина‎ на своей странице в Facebook.

«Во время инвентаризации растений на территории регионального ландшафтного парка "Клебан-Бык" научным отделом был найден и идентифицирован шиповник донецкий (Rosa donetzica)», – написала она.

По словам биолога, этот вид шиповника довольно легко отличить от других: цветы ярко-розовые, однотонные, а на ветвях очень густо, как щетина, перпендикулярно расположенные прямые иглы.

«Шиповник донецкий – это редкий вид, занесенный в Красную книгу Украины и Европейский Красный список. Эндемик Восточного Причерноморья», – отметила биолог.

Растение распространено в Украине на территории Донецкой области (балка Грабова, урочище Зор-Тау), а также в некоторых областях России.

На состояние популяций отрицательно влияют выпаса скота, нарушение среды вследствие добычи гранита в карьерах, сбор плодов и тому подобное.

«Мы очень рады, что в нашем парке есть такое редкое растение. Есть в планах культивировать шиповник донецкий на территории парка "Клебан-Бык"», – подытожила Галина Семенихина‎.

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