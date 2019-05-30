В Северодонецке мужчина пытался покончить с собой. Новости

В Северодонецке (Луганская обл.) в среду, 29 мая, около 14:00, мужчина планировал совершить самоубийство и с веревкой залез на дерево. Об этом сегодня, 30 мая, сообщает пресс-служба Патрульной полиции Луганской области.

«За считанные минуты на место происшествия прибыл экипаж патрульных, который обнаружил гражданина в шаге от трагических последствий. С петлей из электрического провода, другой конец которого был привязан к ветке дерева, он находился в подвешенном состоянии и уже начал задыхаться», – говорится в сообщении.

«Когда полицейские привели 26-летнего мужчину в сознание, выяснилось, что причиной намерений покончить с жизнью стала неразделенная любовь. Все проблемы в куче, помноженные на большое количество употребленного алкоголя, и толкнули парня на самоубийство. К счастью все обошлось без трагических последствий. В дальнейшем парень будет находиться под опекой врачей», – сообщили в полиции.