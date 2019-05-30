Необходимо защищать критическую гражданскую инфраструктуру в зоне боевых действий на Донбассе, – МККК. Новости

Во время вооруженного конфликта на Донбассе жизненно необходимые для выживания гражданского населения службы оказались под угрозой. Среди них насосные и водофильтровальные станции, газопроводы и электростанции, обслуживающие сотни тысяч человек. Об этом сегодня, 30 мая, сообщает пресс-служба представительства Международного комитета Красного Креста (МККК) в Украине на странице организации в Facebook.

«МККК подчеркивает необходимость защищать критическую гражданскую инфраструктуру в зоне боевых действий. Вывод объектов гражданской инфраструктуры из строя или угроза жизни работников, которые их обслуживают, ставит под угрозу жизнеобеспечение людей в зоне конфликта и нарушает принципы международного гуманитарного права», – говорится в сообщении.

Так, в организации поддерживают усилия коммунального предприятия «Компания "Вода Донбасса"» обеспечивать чистой питьевой водой тысячи людей по обе стороны линии соприкосновения. В этом месяце МККК передал более 5 км водопроводных и канализационных труб подразделению компании во временно неподконтрольном украинской власти Донецке. Это позволит провести капитальный ремонт сети подачи воды и водоотведения в неподконтрольных украинской власти городах Горловка и Шахтерск.

Кроме этого, для замены аварийного участка водовода в Волновахе МККК недавно передал почти 2 км пластиковых труб. «Это позволит предотвратить значительные потери питьевой воды, что на сегодня является серьезной проблемой для города», – отмечают в организации.

Помощь «Воде Донбасса» для эксплуатации и технического обслуживания мощностей компании МККК оказывает на постоянной основе с 2015 года. Предприятие регулярно получает реагенты для очистки воды и другое оборудование и материалы.

Напомним, на Донбассе из-за боевых действий работники водоснабжения ежедневно рискуют своей жизнью, чтобы обеспечить базовые потребности мирного населения в воде.

Как сообщалось ранее, 3,6 млн человек на Донбассе ежедневно страдают от повреждения водных систем и не имеют стабильного доступа к водным ресурсам.

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