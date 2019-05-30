На Луганщине подрядчик присвоил 9 млн грн, выделенных на ремонт дорог. Новости

На Луганщине сообщено о подозрении должностному лицу подрядной организации, организатору схемы хищения более 9 млн грн бюджетных средств, выделенных на ремонт автодорог общего пользования государственного значения. Об этом сегодня, 30 мая, сообщает пресс-служба прокуратуры Луганской области.

Как установило досудебное расследование, в декабре 2016 года после проведения открытых торгов на закупку ремонта трех дорог Служба автомобильных дорог в Луганской области заключила договор с директором коммерческой организации (победителем тендера), согласно которому субъект хозяйствования обязывался выполнить текущий средний ремонт дорог.

«Должностное лицо подрядной организации, по предварительному сговору с фактическим владельцем указанного юридического лица (организатором совершения преступления), взял на предприятие обязательство завершить ремонт дорог до конца 2017 года, осознавая фактическую невозможность его надлежащего исполнения ввиду отсутствия соответствующей материально-технической базы и других ресурсов». – говорится в сообщении.

В дальнейшем на счет подрядчика были перечислены часть средств за выполнение работ в размере 13 млн грн.

Однако, по информации прокуратуры, директор подрядной организации, действуя по указанию организатора совершения преступления, вместо закупки необходимых для ремонта материалов, распорядился полученными от Службы автомобильных дорог деньгами по своему усмотрению.

Проверкой установлено, что работы были выполнены не в полном объеме, а стоимость выполненных работ завышена.

4 февраля 2019 года директору подрядной организации сообщено о подозрении в совершении уголовного преступления, предусмотренного ч. 5 ст. 191 УК Украины (завладение чужим имуществом путем злоупотребления служебным лицом своим служебным положением, совершенном по предварительному сговору лиц, в особо крупных размерах).

Сегодня, 29 мая организатору совершения преступления сообщено о подозрении в совершении уголовного преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 27 ч. 5 ст. 191 УК Украины (организация и управление овладением чужим имуществом путем злоупотребления служебным лицом своим служебным положением, совершенном повторно, по предварительному сговору группой лиц, в особо крупных размерах). Решается вопрос об избрании меры пресечения.

Досудебное расследование продолжается.

В случае доказательства вины злоумышленникам грозит до 12 лет лишения свободы и 3 года лишения права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью с конфискацией имущества.