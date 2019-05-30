Сформирована делегация Украины для участия в международных судах против России. Новости

Президент Украины Владимир Зеленский сегодня, 30 мая, подписал указы о назначении делегатов для участия в международных судах против России. Об этом сообщает пресс-служба главы государства.

В частности, определен состав делегации Украины для участия в слушаниях арбитражного трибунала, созданного в соответствии с Приложением VII к Конвенции ООН по морскому праву, по спору между Украиной и Российской Федерацией о правах прибрежного государства в Черном и Азовском морях и в Керченском проливе. Заседание состоится 10-14 июня.

Еще один состав делегатов уполномочен представлять интересы Украины в слушаниях Международного суда ООН о нарушении Российской Федерацией Международной конвенции о борьбе с финансированием терроризма и Международной конвенции о ликвидации всех форм расовой дискриминации. Заседание состоится 3-7 июня.

Возглавит украинскую делегацию на обеих судебных процессах заместитель министра иностранных дел Украины по вопросам европейской интеграции Елена Зеркаль.

В состав делегации от Украины для участия в трибунале по Черному и Азовскому морям вошли:

чрезвычайный и полномочный посол Украины в Королевстве Нидерланды, заместитель главы делегации Всеволод Ченцов;

заместитель директора Департамента – начальник отдела временно оккупированных территорий Департамента международного права Министерства иностранных дел Украины Оксана Золотарева;

заместитель директора Департамента реформирования и функционирования морского и речного транспорта – начальник отдела экономической, инновационной и инвестиционной политики в области морского и речного транспорта Министерства инфраструктуры Украины Иван Иванчик;

первый заместитель генерального директора Государственного акционерного общества «Черноморнефтегаз» (по согласованию) Андрей Кондратов;

заместитель директора Департамента – начальник отдела организации юридической обеспечения административно-хозяйственной деятельности Департамента юридического обеспечения Администрации Государственной пограничной службы Украины Сергей Лопатюк;

генеральный директор Государственного акционерного общества «Черноморнефтегаз» (по согласованию) Светлана Нежнова;

первый заместитель начальника Регионального управления – начальник штаба Регионального управления морской охраны Государственной пограничной службы Украины Владислав Смирнов.

В составе делегации от Украины для участия в слушаниях Международного суда ООН:

заместитель начальника отдела Департамента международно-правового сотрудничества Генеральной прокуратуры Украины (по согласию) Николай Говоруха;

заместитель директора Департамента – начальник отдела временно оккупированных территорий Департамента международного права Министерства иностранных дел Украины Оксана Золотарева;

заместитель начальника Главного следственного управления СБУ Богдан Тиводар;

председатель Меджлиса крымско-татарского народа, народный депутат Украины (по согласию) Рефат Чубаров;

начальник отдела управления предварительного расследования Главного следственного управления СБУ Игорь Яновский.

«Разрешить главе делегации привлекать в установленном порядке для обеспечения работы делегации Украины представителей государственных органов, адвокатов, советников, экспертов и технических работников», – говорится в указах президента.

Как сообщалось ранее, Международный трибунал по морскому праву в немецком городе Гамбург обязал Россию освободить украинских моряков и вернуть Украине захваченные суда. Москва нервно отреагировала на это решение. В МИД Украины заявили, что рассчитывают на скорейшее выполнение Россией решения Международного трибунала ООН по морскому праву, согласно которому Москва обязана освободить три украинских корабля и 24 моряка, захваченных в районе Керченского пролива в ноябре 2018 года. При этом, 27 мая российский суд продлил арест украинским морякам.

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