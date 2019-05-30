Сформирована делегация Украины для участия в международных судах против России. Новости

Президент Украины Владимир Зеленский сегодня, 30 мая, подписал указы о назначении делегатов для участия в международных судах против России. Об этом сообщает пресс-служба главы государства.
В частности, определен состав делегации Украины для участия в слушаниях арбитражного трибунала, созданного в соответствии с Приложением VII к Конвенции ООН по морскому праву, по спору между Украиной и Российской Федерацией о правах прибрежного государства в Черном и Азовском морях и в Керченском проливе. Заседание состоится 10-14 июня.
Еще один состав делегатов уполномочен представлять интересы Украины в слушаниях Международного суда ООН о нарушении Российской Федерацией Международной конвенции о борьбе с финансированием терроризма и Международной конвенции о ликвидации всех форм расовой дискриминации. Заседание состоится 3-7 июня.
Возглавит украинскую делегацию на обеих судебных процессах заместитель министра иностранных дел Украины по вопросам европейской интеграции Елена Зеркаль.
В состав делегации от Украины для участия в трибунале по Черному и Азовскому морям вошли:
- чрезвычайный и полномочный посол Украины в Королевстве Нидерланды, заместитель главы делегации Всеволод Ченцов;
- заместитель директора Департамента – начальник отдела временно оккупированных территорий Департамента международного права Министерства иностранных дел Украины Оксана Золотарева;
- заместитель директора Департамента реформирования и функционирования морского и речного транспорта – начальник отдела экономической, инновационной и инвестиционной политики в области морского и речного транспорта Министерства инфраструктуры Украины Иван Иванчик;
- первый заместитель генерального директора Государственного акционерного общества «Черноморнефтегаз» (по согласованию) Андрей Кондратов;
- заместитель директора Департамента – начальник отдела организации юридической обеспечения административно-хозяйственной деятельности Департамента юридического обеспечения Администрации Государственной пограничной службы Украины Сергей Лопатюк;
- генеральный директор Государственного акционерного общества «Черноморнефтегаз» (по согласованию) Светлана Нежнова;
- первый заместитель начальника Регионального управления – начальник штаба Регионального управления морской охраны Государственной пограничной службы Украины Владислав Смирнов.
В составе делегации от Украины для участия в слушаниях Международного суда ООН:
- заместитель начальника отдела Департамента международно-правового сотрудничества Генеральной прокуратуры Украины (по согласию) Николай Говоруха;
- заместитель директора Департамента – начальник отдела временно оккупированных территорий Департамента международного права Министерства иностранных дел Украины Оксана Золотарева;
- заместитель начальника Главного следственного управления СБУ Богдан Тиводар;
- председатель Меджлиса крымско-татарского народа, народный депутат Украины (по согласию) Рефат Чубаров;
- начальник отдела управления предварительного расследования Главного следственного управления СБУ Игорь Яновский.
«Разрешить главе делегации привлекать в установленном порядке для обеспечения работы делегации Украины представителей государственных органов, адвокатов, советников, экспертов и технических работников», – говорится в указах президента.
Как сообщалось ранее, Международный трибунал по морскому праву в немецком городе Гамбург обязал Россию освободить украинских моряков и вернуть Украине захваченные суда. Москва нервно отреагировала на это решение. В МИД Украины заявили, что рассчитывают на скорейшее выполнение Россией решения Международного трибунала ООН по морскому праву, согласно которому Москва обязана освободить три украинских корабля и 24 моряка, захваченных в районе Керченского пролива в ноябре 2018 года. При этом, 27 мая российский суд продлил арест украинским морякам.
Читайте также:
- Россия выполнит решение трибунала по украинским морякам, – замглавы МИД Украины
- Названа сумма ущерба Украине от инцидента в Керченском проливе
- В Москве продлили арест украинским военнопленным морякам
- Позиция России по украинским морякам не изменится, – Песков
- Выполнив приказ Трибунала, РФ покажет готовность прекратить конфликт, – Зеленский
- Международный трибунал обязал Россию немедленно освободить украинских моряков
- Москва нервно отреагировала на решение Морского трибунала по России
- Киев ожидает от РФ скорейшего и в полном объеме выполнения решения Морского трибунала по украинским морякам, – МИД
Комментарии