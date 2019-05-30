Зеленский встретился с семьями заложников и пленных России и «Л-ДНР». Новости

Президент Украины Владимир Зеленский сегодня, 30 мая, встретился с родными и близкими украинцев, которые незаконно удерживаются в России и находятся в плену на неподконтрольных территориях Донецкой, Луганской областей и в Крыму. Об этом сообщает пресс-служба главы государства.

«Мы пригласили вас всех, чтобы выслушать, обменяться мнениями и понять, как можно ускорить возвращение наших ребят», – сказал президент.

Он сообщил, что за последние несколько дней провел встречи и совещания с Уполномоченным Верховной Рады по правам человека Людмилой Денисовой, начальником Генерального штаба ВСУ Русланом Хомчаком и экс-представителями Украины в Трехсторонней контактной группе, чтобы детально разобраться в вопросе освобождения украинцев.

Президент подчеркнул важность сотрудничества власти, родственников пленных и представителей общественности, которые борются за освобождение пленных: «Нам необходима консолидированная позиция и координация усилий всех правозащитников, представителей общественных организаций, волонтеров ради возвращения наших пленных домой».

Участники встречи также отметили важность принятия закона Украины о статусе военнопленных.

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