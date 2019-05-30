В прифронтовом Торецке произошло убийство. Новости

В прифронтовом Торецке (Донецкая обл.) произошло убийство. Об этом сегодня, 30 мая, сообщает пресс-служба Главного управления Национальной полиции в Донецкой области.

Отмечается, что около 6:00 в дежурную часть Дружковского отделения полиции поступило сообщение от работников медицинской помощи о смерти мужчины 1970 года рождения.

«Накануне вечером в Торецке в одном из торговых помещений двое продавщиц и мужчина распивали спиртные напитки. Между знакомыми возник конфликт, в результате которого одна из женщин привела в свою защиту сына. Вооружившись деревянной палкой, 42-летний злоумышленник ударил обидчика матери. От полученной травмы потерпевший скончался на месте, а нападающий убежал», – говорится в сообщении.

Правоохранители установили местонахождение подозреваемого и задержали его в Краматорске.

По данному факту открыто уголовное производство по ч. 1 ст. 115 (Умышленное убийство) Уголовного кодекса Украины. Санкция статьи предусматривает от 7 до 15 лет лишения свободы.

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