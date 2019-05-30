На Донетчине за нападение на полицейского дебоширу грозит до 5 лет тюрьмы. Новости

На Донетчине 25-летнему жителю г. Дружковка, ранее судимому за хулиганство, кражи, грабеж и мошенничество, за нападение на полицейского грозит до 5 лет тюрьмы. Об этом сегодня, 30 мая, сообщает пресс-служба прокуратуры Донецкой области.

По данным ведомства, в суд направлен обвинительный акт по ч. 2 ст. 345 Уголовного кодекса Украины (насилие в отношении работника правоохранительного органа).

«12 апреля мужчина, находясь в состоянии алкогольного и наркотического опьянения, пришел в дом бывшей жены, где совершил ссору с матерью. Утверждая, что именно теща виновна в его разводе с женой, мужчина схватил женщину за одежду и нанес несколько ударов по туловищу, а когда на помощь матери выбежала и сама экс-возлюбленная, нападающий избил и ее», – говорится в сообщении.

В ответ на агрессию дебошира вызвали полицию. «Во время принудительного препровождения его в полицейский автомобиль злоумышленник набросился на одного из инспекторов и укусил его за первый палец кисти левой руки. Согласно заключению судебно-медицинской экспертизы, 43-летнему патрульному диагностировали укушенную рану пальца с травматической ампутацией ногтевой фаланги», – сообщили в прокуратуре.

По решению следственного судьи, подозреваемый продолжает находиться под круглосуточным домашним арестом.