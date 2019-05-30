Пока нет очередей: Как меняют место голосования на Донетчине (Видео). Новости

В Мариуполе (Донецкая обл.) жительница Бахмута (до переименования Артемовск) Алла Ливерко обратилась в отдел ведения Государственного реестра избирателей (ГРИ), чтобы изменить место голосования. Она приходит сюда уже в третий раз. Ранее – когда выбирала президента.

Теперь женщина хочет голосовать на внеочередных выборах в Верховную Раду Украины в июле. В Мариуполе Алла работает.

Сегодня, 30 мая, у нее приняли документы по упрощенной системе. «Сейчас уже не нужно столько ненужных документов, всякие ксерокопии. Просто пришел со своим паспортом и все сделал. Это очень удобно. И поэтому я решила не ждать, не затягивать до конца следующего месяца, до середины следующего месяца. Сразу прийти и все сделать», – сказала Алла Ливерко.

Вся процедура заняла 5 минут. Переселенцам и людям, которые живут не по прописке, теперь не надо нести справки с места работы или учебы. Нужен только паспорт, без его копий. Соответствующие изменения приняла Верховная Рада. «Наверное, потому что было очень много обращений людей. Нежелание людей было подавать копии документов. И времени намного меньше будет, проще. То есть, пришел человек с паспортом и сделал смену места голосования, то ли должна быть мотивация еще. Почему, куда, чего и как. Какие-то документы добавлять к заявлению. Сейчас этого не будет», – сообщила начальник отдела ведения ГРИ Вера Украинская.

Попросят только заявление. Его можно заполнить на месте, или заранее дома. На сайте ГРИ есть соответствующая форма документа.

Сейчас очередей нет. Но, как прогнозируют специалисты, в июле будет не протолкнуться. «Поэтому у нас большая просьба к людям: чем раньше они обратятся в Государственный реестр избирателей, тем лучше будет и для них, и для нас», – сказала главный специалист отдела ведения ГРИ Елена Смольская.

Последний срок, когда можно изменить место голосования, – 15 июля.

Напомним, президент Украины Владимир Зеленский 20 мая во время своей инаугурации заявил о роспуске парламента и объявил досрочные выборы. Соответствующий указ он подписал на следующий день, в котором датой проведения выборов установлено 21 июля. Если очередные парламентские выборы длятся 90 дней, то внеочередные – 60 дней.

Источник: ТК «Донбасс»

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