«Легче спалить!»: Жители Донецка обсуждают высокие «налоги» на покупку квартир. Новости

В «ДНР» требуют «легализовать» все украинские сделки по купле-продажи недвижимости. Необходимо подать соответствующие документы в «Единый регистрационный центр» (ЕРЦ), после чего проведут новую оценку стоимости жилья и потребуют оплатить «налоги». Пока оплата не будет произведена в полном объеме – документы на квартиру не вернут. В этой связи жители ищут способы ухода от «налогов». Данную тему в соцсетях обсуждают жители Донецка.

«Ситуация: В 2016 году была куплена квартира. Сделка заключена у украинского нотариуса, так как нотариат ДНР на тот момент приостановил работу. В декабре 2018 года были поданы документы на легализацию в ЕРЦ (Единый регистрационный центр). Был насчитан налог 11 000 руб. (4 508 грн по местному курсу валют, – ред.). Оплачено. Через 2-3 месяца позвонили из ЕРЦ и сказали, что необходимо еще сделать оценку. Сделали. Квартиру оценили в 330 000 руб. (135 246 грн). В налоговой сказали, что к 11 000 руб. налога, оплаченного прежде, необходимо доплатить еще всего ничего – 22 000 руб. (9 016 грн). Документы на квартиру по-прежнему находятся в ЕРЦ. 22 000 руб. для такой неожиданной доплаты нет. Что теперь делать? Налог запредельно невменяем… Я очень удивлена такой неожиданностью. Как будто у каждого 500 долларов пачками дома в тумбочках лежат», – обращается к землякам дончанка Олеся.

Она дополнила, что итоговая сумма налогов в 33 000 руб. (13 525 грн) – это 10% от суммы оценки недвижимости.

Действительно, согласно «законодательству ДНР», при приобретении недвижимости если продавец является резидентом «республики» (прописан в неподконтрольной Украине части Донетчины), тогда начисляется 5% налогов, если не резидент – 10%. «Мой продавец прописан в Украине. Сделку оформляли там, т.к. на тот момент в Донецке нотариат не работал», – уточнила Олеся.

Иные дончане также сталкивались с аналогичными «нормами». «Я легализовала сделку в январе 2017 года, тоже 2 раза оплачивала, как и вы. Я покупала 1-комнатную квартиру на бульваре Пушкина. Первый раз заплатила 10 500 руб. (4 303 грн), а второй раз – 11 000 руб. (4 508 грн), сумму оценки не помню», – отмечет Татьяна А.

«Тут уже полгода дом (наследство) оформляем. Земля была приватизирована, так зачем-то заново приватизацию заставили делать. Говорят, что техпаспорт на землю, выданный до 2010 года, недействительный. За 5 соток земли будем отдавать 6 000 руб. (2 450 грн). Но самое обидное, что уже третий месяц документы лежат недвижимо... Некогда, говорят, делать», – делится своим случаем Валерий. Правда, земляки его поправляют, что это не «узаконивание» приватизации, а обновления техусловия для получения кадастрового номера.

«Профсоюз риелторов уже ни одно письмо отправляла на министерство доходов и сборов о снижении налоговой нагрузки при легализации недвижимости. Пока, к сожалению, все без толку», – констатирует представитель агентства недвижимости Татьяна Л.

Однако дончане нашли способ борьбы с «налогами ДНР». Они просто обращаются к «специальным» оценщикам недвижимости, которые в документах заявляют заниженную стоимость той же квартиры. «30 тыс. руб. – это еще по-божески.... мне сразу вообще 50 тыс. руб. (20 492 грн) насчитали. А потом я обратилась к оценщику в Ленинском районе, они мне посчитали по-божески. Оценочная стоимость зависит от квадратуры и района. Все. Состояние объекта влияет на сотые доли процента от общей суммы – эту мысль мне озвучивали сами оценщики, а также в налоговой и консультанты при комиссии по легализации», – рассказала Анна.

Кроме того, Олесю «подбадривают» тем, что только уплатой «налогов» ее дело на закончится. Нужно еще будет еще переоформлять украинский техпаспорт на квартиру. А это еще как минимум 3 000 руб. (1 230 грн). «Доплачивать вам придется, но на этом ваши растраты еще не закончатся... По всей видимости, у вас техпаспорт украинский, вам нужно будет делать техпаспорт ДНР, это еще примерно 2 000 руб. (820 грн). Затем сдаете документы для внесения квартиры в реестр – это 700 руб. (287 грн) + заверенная копия купли-продажи 200 руб. (82 грн)... Пока не оплатите – не легализуют, вы сходите к ним и спросите насколько можно задержать оплату, пока насобираете сумму.... Естественно документы вам пока не вернут», – пишет Ольга, прошедшая все эти процедуры.

«Все для народа, как будто и войны нет, и пенсии огромные! А не ох*енели наши власти? Нотариуса государственного нет, только частники! К больному лежачему ехать не хотят, чтобы он завещание сделал! А теперь еще и квартиру продать или купить- легче спалить!», – резюмирует дончанка Татьяна П.

Как сообщалось ранее, в «республике» не признаются договоры купли-продажи, свидетельства о праве на наследство и другие правоустанавливающие документы, касающиеся недвижимости в «ДНР» и оформленные украинскими нотариусами с 1 января 2017 года. Также в «ДНР» считается «нарушением закона» дублирование в «республике» сделки, оформленной на подконтрольной Украине территории.

При этом, сделки, которые совершаются по «законам» «Л-ДНР», являются ничтожными, то есть не влекут за собой юридических последствий. Такие сделки Украиной, а также иными государствами, не признаются. Поэтому участники купли-продажи той же квартиры в Донецке должны осознавать, что оформляя сделку по «законам ДНР», обладать правами на квартиру они будут только в границах «республики» и до тех пор, пока эта «республика» существует. Потом все подобные сделки будут признаны ничтожными.

Читайте также: