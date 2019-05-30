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На Донетчине нашли боевой немецкий самолет времен Второй мировой войны (Видео). Новости

На Донетчине нашли боевой немецкий самолет времен Второй мировой войны (Видео)

ТК "Донбасс"

30.05.19 20:44donbass.tvНовости

Фото: скриншот видео ТК «Донбасс»

В Славянском районе (Донецкая обл.) нашли боевой немецкий самолет времен Второй мировой войны. Поисковики извлекли обломки винта, двигатель и оружие. Все остальное сгорело.

Обломки самолета нашел местный поисковик Александр Поколодный. Мужчина знал: где-то здесь в 1943 году проходила немецкая линия обороны. Искал артефакты вместе с сыном и наткнулся на куски горелого алюминия. «Ходили, искали немецкие позиции и обнаружили разорванные куски обшивки от самолета. Ну, тогда не было прибора глубинного, как сейчас. Чисто по верхам где-то в радиусе метров 50-70 лежали эти остатки от самолета», – рассказал он.

Вероятно, подбил самолет советский истребитель. Агрегат загорелся в воздухе, а уже на земле – взорвался. Собственный винт закопал его на глубину 5 метров. «Здесь был воздушный бой, его здесь подбили, и он горел в воздухе и упал, получается горелый уже. Почему останки были горелые летчика. Находили останки ребра. Он уже горел в воздухе», – объяснил поисковик Владимир Поколодный.

Модель самолета удалось распознать по обломкам. Это Мессершмитт-109. Уцелело немного: детали винта, двигатель с главной пушкой и пулемет. По словам поисковиков, это первый немецкий истребитель, который легально подняли с земли.

Впрочем, личность пилота пока не установили. «Работали два дня, вначале все было вручную для того, чтобы не пропустить костные останки, потому что мы надеялись найти жетон. Но, к сожалению, скорее всего жетон был алюминиевый и, возможно, он расплавился вместе с телом. Поэтому мы надеемся, что будет двигатель, на котором будет шильдик с номером данного средства. Поэтому, если мы найдем этот номер, то мы можем установить точно личность этого солдата, который погиб», – рассказал руководитель поискового отряда Алексей Юков.

По словам специалистов, немцы фиксировали все вылеты. Поэтому теперь археологи будут искать серийный номер двигателя. А еще пересмотрят информацию в архивах по потерянным самолетам. Найденные экспонаты передадут в Славянск – в краеведческий музей.

Источник: ТК «Донбасс»

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