Почти за ночь: На Донбассе массово гибнут абрикосовые деревья (Видео). Новости

На Донбассе массово гибнут абрикосовые деревья. Листья опадают почти за ночь. Жители считают, что это из-за кислотных дождей.

Жительница Краматорска (Донецкая обл.) Галина осматривает деревья возле своего дома. Ветки абрикоса лысеют на глазах. «Буквально вчера, выходя из дому я не поверила своим глазам. Листья сыплются, как осенью. Никогда такого не было. Но я так думаю, я конечно не специалист в этом вопросе, но я так думаю, что наложило отпечаток вот когда они цвели, были очень плохие погодные условия. И холод, и ветер», – сказала она.

И такая картина не только в частном секторе, а также в скверах. «Атмосфера и только. А что еще может быть. Дождь был», – говорит краматорчанка Алла.

Однако, листья опадают только с абрикос. В Луганской области тоже такая ситуация. Жители размещают фото в соцсетях и комментируют. «Сегодня в Лисичанске (а может еще где-то) появилось новое время года – весенняя осень. Абрикосовые деревья сбросили листья...», – написала пользователь Елена Пивоварова.

«Кременная тоже. Во дворе абрикоска страшно смотреть», – добавляет пользователь Елена Борщова.

«Северодонецк, то же самое сегодня увидела, сначала подумала, что дети оборвали листочки», – делится пользователь Анна Ильина.

Такая же ситуация с абрикосовыми деревьями и в Днепропетровской области. Как объяснил профессиональный садовник, массово поразило плодовые деревья опасное грибковое заболевание – монилиальный ожог. «Оно возникает при определенных климатических условиях. Иногда поток воздуха идет, и за тем потоком воздуха эти бактерии расползаются и поражают», – объяснил глава союза садоводов и огородников Днепропетровской области Виктор Прасил.

Вылечить растения можно. Если быстро и несколько раз обработать их химикатами, и обрезать пораженные ветви. Иначе – все дерево засохнет.

Источник: ТК «Донбасс»