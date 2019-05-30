На салюты деньги есть: В «ДНР» обсуждают сокращение отпусков шахтерам. Новости

В неподконтрольном украинской власти Донецке на центральной шахте им. Засядько шахтерам сократили период отпуска. Об этом местные жители сообщают в соцсетях.

За разъяснениями сотрудники шахту обратились к руководству предприятия. «На шахте ответили, что забирают дни, когда работник был на больничном. Но это очень странный ответ. Никакой конкретики. Сказали, что распоряжение минугля. Это с чего решили, что у шахтеров легкий труд и поэтому им не нужны такие большие отпуска?», – отмечает дончанка Юлия.

При этом дончанка Наталья утверждает, то на шахтах «ДНР» давно такая ситуация – «за 2 недели больничного или бесплатного отпуска на 1 день отпуск уменьшают». «Это отпуск за работу во вредных условиях. А такой отпуск всегда предоставлялся за фактически отработанное время в таких условиях. Т.е. если человек на больничном больше, чем 50% времени в месяц, то за этот месяц отпуск за работу во вредных условиях не предоставляется. Но чтобы ответить сколько дней отпуска за работу во вредных условиях приходится на один месяц, нужно знать полную продолжительность такого отпуска. А она на всех предприятиях разная и устанавливается коллективным договором на основании результатов аттестации рабочего места по условиям труда», – поясняет она.

Иные дончане считают, что это нарушение «КЗоТ ДНР». «Значит, работай больной пока не здохнешь! Пусть министр лезет в шахту и пашет!», – отреагировала Татьяна.

Но иные дончане видят первопричину в том, что в «республике» банально нет денег. «Бабок нет на отпускные. На фейерверки и салюты – есть, а трудягам – нет», – возмущается Надежда.

«Просто решили, что шахтеры никуда не денутся, будут и так работать. И что самое интересное – они правы», – резюмирует Геннадий.

Напомним, «министр угля и энергетики ДНР» озвучил уровень среднемесячной зарплаты за 2018 год самых высокооплачиваемых специальностей: ГРОЗ (горнорабочий очистного забоя) – 25 264 руб. (10 399 грн, $ 384), проходчики – 22 713 руб. (9 347 грн, $ 345). Однако эта информация вызвала возмущение среди шахтеров, которые заявили, что в реальности оплата труда ниже.

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