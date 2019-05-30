Донетчина: Экспорт товаров в США и Азию растет. Новости

Валютные поступления от экспорта товаров из Донецкой области в январе-марте 2019 года составили $1 107 млн, что, по сравнению с январем-мартом 2018 года, меньше на 2,8%*. Об этом сообщает Главное управление статистики в Донецкой области.

По информации ведомства, за этот период предприятия региона вывозили продукцию в 96 стран мира.

На первом месте Италия, куда в январе-марте 2019 года экспортировано товаров на $243 млн, что на 18,7% меньше, чем в январе-марте предыдущего года, и составило 22% от общего объема.

Экспорт всех товаров на европейский рынок уменьшился по сравнению с январем-мартом 2018 года на 13,9%. От поставок товаров в страны Европы получено 46,2% всей валютной выручки.

Второе место заняла Российская Федерация, поставки в эту страну в январе-марте 2019 года по сравнению с январем-мартом 2018 года сократились на 6,5% и составили $136,1 млн, или 12,3% общего объема.

В то же время, на 23,2% увеличилась в январе-марта 2019 года по сравнению с январем-мартом предыдущего года валютная выручка от экспорта товаров в США и составила $84,7 млн, или 7,6% (третье место).

Валютные поступления от экспорта товаров в страны Азии в январе-марте 2019 года составили $227,9 млн (20,6% общего объема), что по сравнению с январем-мартом 2018 года больше на 39,3%.

Выручка от экспорта товаров на африканский континент в январе-марте 2019 года по сравнению с январем-мартом предыдущего года увеличилась на 70,2%, составив $73,1 млн, или 6,6% общего объема.

Как отмечают в ведомстве, валютные поступления от экспортных поставок черных металлов в январе-марте 2019 года по сравнению с январем-мартом 2018 года уменьшились на 0,8% и составили $942,8 млн, или 85,2% экспорта всех товаров.

Сократился в январе-марте 2019 года по сравнению с январем-мартом предыдущего года также экспорт изделий из черных металлов – на 7%, готовых пищевых продуктов – на 23,9%, продукции химической промышленности – в 2,2 раза.

Вместе с тем, экспортные поставки продукции машиностроения увеличились по сравнению с январем–мартом 2018 года на 42,8%.

* Статистические данные приведены без учета временно неподконтрольной Украине части территории.

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