Продолжая просмотр сайта, вы соглашаетесь с тем, что ознакомились с обновленной политикой конфиденциальности и соглашаетесь на использование файлов cookie.
Соглашаюсь

Как учительница из Донетчины осуществила свою мечту после тяжелой болезни (Видео). Новости

Как учительница из Донетчины осуществила свою мечту после тяжелой болезни (Видео)

ТК "Донбасс"

30.05.19 23:46donbass.tvНовости

Фото: скриншот видео ТК «Донбасс»

Учительница из села Македоновка (Донецкая обл.) Снежана Склярова преподает в начальных классах и хочет посвятить себя детям. Она осуществила свою мечту после тяжелой болезни.

Когда она видит фамилии своих первоклассников, то улыбка меняет строгий взгляд учительницы. «Здесь я беру журнал и иду к своим любимым деткам», – говорит Снежана.

В классе – семеро детей. По словам Снежаны, для сельской школы это немало.

Снежане 19 лет. Она закончила именно эту школу несколько лет назад, а после университета вернулась сюда работать. «С класса пятого у нее было стремление к учебе. Ей нравилось это и учителя тоже это заметили», – сказала мать учительницы Светлана Склярова.

Но мечта стать учительницей могла и не осуществиться. У Снежаны обнаружили врожденный порок сердца. «Это было лет в 13-14. Мне поставили диагноз. Со временем мое состояние стало ухудшаться», – рассказала она.

Спасти девушку могла срочная дорогостоящая операция. «От этой операции зависела моя жизнь. Сумма была неподъемная для нашей семьи и нам посоветовали обратиться в штаб Рината Ахметова», – поделилась она.

Отверстие в жизненно важном органе закрыли медицинским устройством окклюдером. Теперь Снежана знает, что слово «операция» не такое уж и страшное. И готова поддержать родителей и детей, которых ждет жизненно важное лечение. Пишет им письмо. «Тем людям, которым это все предстоит, я хочу пожелать, чтобы они не боялись, верили в лучшее», – сказала Снежана Склярова.

Таких посланий уже десятки. Их вручают семьям, обратившихся за помощью в Фонд Рината Ахметова. «Письмо – это очень нужная вещь. Те, кто это пережил, могут рассказать и поддержать в трудную минуту. Потому что каждый нуждается в поддержке», – считает Снежана.

После рабочего дня молодую учительницу дома встречает мама. «Я знаю, что у тебя не только здоровое, но и доброе сердце. Так держать, доця», – говорит Светлана Склярова.

В рамках проекта Фонда Рината Ахметова «Адресная помощь» необходимое лечение получило 11,5 тысяч человек. Большинство из них – дети.

Источник: ТК «Донбасс»

Комментарии