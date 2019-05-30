Как учительница из Донетчины осуществила свою мечту после тяжелой болезни (Видео). Новости

Учительница из села Македоновка (Донецкая обл.) Снежана Склярова преподает в начальных классах и хочет посвятить себя детям. Она осуществила свою мечту после тяжелой болезни.

Когда она видит фамилии своих первоклассников, то улыбка меняет строгий взгляд учительницы. «Здесь я беру журнал и иду к своим любимым деткам», – говорит Снежана.

В классе – семеро детей. По словам Снежаны, для сельской школы это немало.

Снежане 19 лет. Она закончила именно эту школу несколько лет назад, а после университета вернулась сюда работать. «С класса пятого у нее было стремление к учебе. Ей нравилось это и учителя тоже это заметили», – сказала мать учительницы Светлана Склярова.

Но мечта стать учительницей могла и не осуществиться. У Снежаны обнаружили врожденный порок сердца. «Это было лет в 13-14. Мне поставили диагноз. Со временем мое состояние стало ухудшаться», – рассказала она.

Спасти девушку могла срочная дорогостоящая операция. «От этой операции зависела моя жизнь. Сумма была неподъемная для нашей семьи и нам посоветовали обратиться в штаб Рината Ахметова», – поделилась она.

Отверстие в жизненно важном органе закрыли медицинским устройством окклюдером. Теперь Снежана знает, что слово «операция» не такое уж и страшное. И готова поддержать родителей и детей, которых ждет жизненно важное лечение. Пишет им письмо. «Тем людям, которым это все предстоит, я хочу пожелать, чтобы они не боялись, верили в лучшее», – сказала Снежана Склярова.

Таких посланий уже десятки. Их вручают семьям, обратившихся за помощью в Фонд Рината Ахметова. «Письмо – это очень нужная вещь. Те, кто это пережил, могут рассказать и поддержать в трудную минуту. Потому что каждый нуждается в поддержке», – считает Снежана.

После рабочего дня молодую учительницу дома встречает мама. «Я знаю, что у тебя не только здоровое, но и доброе сердце. Так держать, доця», – говорит Светлана Склярова.

В рамках проекта Фонда Рината Ахметова «Адресная помощь» необходимое лечение получило 11,5 тысяч человек. Большинство из них – дети.

Источник: ТК «Донбасс»