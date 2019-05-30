В Донецкой области объемы строительства жилья сократились на треть. Новости

В Донецкой области строительные предприятия, которые работали по контрактам подряда, а также выполнявшие строительные работы хозяйственным способом, в январе–апреле 2019 года провели работы собственными силами на 1,2 млрд грн*. Об этом сообщает Главное управление статистики в Донецкой области.

Согласно данным ведомства, по сравнению с январем–апрелем 2018 года объем строительной продукции увеличился на 53,8%.

Отмечается, что из общего объема произведенной строительной продукции 22% в январе-апреле 2019 года приходилось на строительство зданий (1,6% – на жилые здания, 20,4% – на нежилые), 78% – на строительство инженерных сооружений.

«Объем строительной продукции в январе–апреле 2019 года по сравнению с январем–апрелем предыдущего года по зданиям увеличился на 27,2% (по жилым зданиям – сократился на 33,8%, по нежилым – вырос на 37,9%), по инженерным сооружениям – увеличился на 63,1%», – говорится в сообщении ведомства.

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