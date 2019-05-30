ДТП на Донетчине: Убегая от патрульных, пьяный водитель въехал в забор (Фото). Новости

Сегодня, 30 мая, в Мариуполе (Донецкая обл.) убегая от патрульных, нетрезвый водитель въехал в забор. Об этом сообщает отдел коммуникации Патрульной полиции Донецкой области.
«Сегодня ночью, во время патрулирования Запорожского шоссе возле торгового центра, полицейские увидели автомобиль ВАЗ 2106, водитель которого проехал перекресток на красный сигнал светофора. Патрульные приказали руководителю остановиться, вместо чего последний внезапно выключил световые приборы и ускорился, надеясь, вероятно, бежать. Зато такое решение стоило ему разбитой машины и искалеченных пассажиров – 23-летний водитель не справился с управлением и на скорости врезался в металлический забор», – говорится в сообщении.
В результате ДТП повреждения получили водитель и двое его пассажиров. С травмами их госпитализировали в медицинское учреждение.
Как сообщается, во время общения у водителя обнаружили признаки алкогольного опьянения. На месте вызвали следователей Центрального отделения полиции.
Читайте также:
- В Мариуполе пьяный подросток управлял чужим автомобилем
- В Мариуполе пьяный водитель через пару часов после аварии снова сел за руль (Фото)
- В Мариуполе за ночь задержали 4 пьяных водителей, совершивших ДТП (Фото)
- Уровень алкоголя в крови водителя в 14 раз превышал норму: В Мариуполе перевернулось легковое авто (Фото)
- Пришлось стрелять: На Донетчине пьяный водитель пытался скрыться от спецназа
Комментарии