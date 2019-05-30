ДТП на Донетчине: Убегая от патрульных, пьяный водитель въехал в забор (Фото). Новости

Сегодня, 30 мая, в Мариуполе (Донецкая обл.) убегая от патрульных, нетрезвый водитель въехал в забор. Об этом сообщает отдел коммуникации Патрульной полиции Донецкой области.

«Сегодня ночью, во время патрулирования Запорожского шоссе возле торгового центра, полицейские увидели автомобиль ВАЗ 2106, водитель которого проехал перекресток на красный сигнал светофора. Патрульные приказали руководителю остановиться, вместо чего последний внезапно выключил световые приборы и ускорился, надеясь, вероятно, бежать. Зато такое решение стоило ему разбитой машины и искалеченных пассажиров – 23-летний водитель не справился с управлением и на скорости врезался в металлический забор», – говорится в сообщении.

В результате ДТП повреждения получили водитель и двое его пассажиров. С травмами их госпитализировали в медицинское учреждение.

Как сообщается, во время общения у водителя обнаружили признаки алкогольного опьянения. На месте вызвали следователей Центрального отделения полиции.

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