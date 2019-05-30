Бойцы АТО и ООС получили в собственность более 700 га земли на Днепропетровщине. Новости

С начала 2019 года в Днепропетровской области 388 участников боевых действий на Донбассе завершили процедуру оформления в собственность земельных участков. Об этом сообщает Государственная служба Украины по вопросам геодезии, картографии и кадастра.

Как отмечается, для ведения личного крестьянского хозяйства военные получили 386 участков общей площадью 742,21 га, для ведения садоводства – 2 надела общей площадью 0,24 га.

«Всего с начала введения инициативы о предоставлении земельных участков участникам антитеррористической операции Главное управление Госгеокадастра в Днепропетровской области получило от участников боевых действий 17 659 заявлений о предоставлении земельных участков в собственность. По результатам рассмотрения заявлений военнослужащим предоставлено 10 325 разрешений на разработку документации по землеустройству по отводу земельных участков», – говорится в сообщении.

Уточняется, что за этот период наибольшее количество земельных участков в собственность военные получили в Криворожском (729), Никопольском (514), Солонянском (458) и Днепровском (425) районах Днепропетровской области.