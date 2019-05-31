Обстрелы ежедневно: Волонтеры рассказали, как выживают люди в Крымском (Фото). Новости

В селе Крымское (Луганскоая обл.), расположенном на линии разграничения, сейчас проживают около 500 человек, две трети из которых – пенсионеры. Село ежедневно подвергается обстрелам. Об этом на своей странице в Facebook сообщил руководитель гуманитарной миссии «Пролиска» Евгений Каплин.

«30 мая вместе с заместителем представителя UNHCR Ukraine – Aгентство ООН по делам беженцев в Украине Noel Calhoun (Ноэль Калхун) и командой Северодонецкого полевого офиса УВКБ ООН посетили КПВВ в Станице Луганской», – написал Каплин.

Он рассказал, что до начала конфликта в Крымском проживали более полутора тысяч мирных жителей, на сегодняшний день остаются около 500 человек, две трети из которых – люди пенсионного возраста.

Дорога в Крымское из областного центра Луганщины Северодонецка занимает несколько часов, она проходит через песчаники, грунтовку, превращающуюся после дождя в болото, понтонный мост через реку Северский Донец и разбитый асфальт.

«Крымское – уникальное и единственное село на данном участке линии разграничения (она здесь проходит по реке Северский Донец), которое контролируется правительством Украины, но находится на подконтрольной т. н. "ЛНР" стороне реки», – пояснил волонтер.

Он подчеркнул, что обстрелы в населенном пункте идут ежедневно. По словам, главы военно-гражданской администрации Юрия Константинова, 30 мая рано утром в селе было «очень громко», стреляла артиллерия.

«Посетили в Крымском детскую площадку, оборудованную при помощи УВКБ ООН, сельский клуб, которому благодаря помощи Агентства ООН по делам беженцев была передана мебель и звукоусиливающая аппаратура, фельдшерский пункт, восстановленный благодаря УВКБ ООН, а также местных жителей, которые были проанкетированы и рекомендованы Гуманитарной миссии "Пролиска" для получения индивидуальной денежной помощи в сфере защиты от УВКБ ООН», – добавил Каплин.

Читайте также: