В Мариуполе появится современный спорткомплекс за 100 миллионов (Видео). Новости

В Мариуполе (Донецкая обл.) на базе бассейна «Нептун» планируют создать современный спорткомплекс. Помочь с финансированием согласились в Министерстве молодежи и спорта Украины. Стоимость проекта – 110 млн грн.

Как рассказала директор бассейна «Нептун» Татьяна Кузьменко, 15 лет назад металлурги отремонтировали чашу бассейна. А в 2018 году обновили крышу и коммуникации. Однако, считает директор, этого недостаточно.

«Когда он строился, здесь была значительная база спортивной подготовки, база олимпийской подготовки. Сейчас она уже требует капитального ремонта и особого внимания, потому что прогресс шагнул вперед во всех направлениях», – отметила Кузьменко.

По словам городского головы, на ремонт плавбассейна из государственного бюджета планируется выделить 60 млн грн. Мариуполь также готов поддержать финансирование проекта.

«Проект стоит больше 100 млн, точнее – 110 млн. Но это будет классный, современный бассейн, он самый большой на подконтрольной территории области», – подчеркнул городской голова Мариуполя Вадим Бойченко

Проект реконструкции уже готов. Планируется обновить не только бассейн, но и площадь Независимости. Ждут только финансирования.

Источник: ТК «Сигма»