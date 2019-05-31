В «ДНР» сообщают о ранении мужчины и ребенка под Донецком . Новости

В неподконтрольном украинским властям Веселом под Донецком в результате обстрела ранены мужчина и ребенок. Об этом сообщается на местных интернет-ресурсах.

Как утверждают в «ДНР», 30 мая в 20:00 был совершен обстрел села Веселое. «В результате попадания боеприпаса в крышу жилого дома по переулку Вольный осколочные ранения спины и ног получил мирный житель 1956 года рождения. Также осколочное ранение левого локтевого сустава получила 8-летняя девочка, проживающая по переулку Вольный», – уверяют в «республике» и добавляют, что «обстрел велся с применением противотанковых управляемых ракет со стороны Песок (подконтрольных украинским властям)».

Пострадавший мужчина в состоянии средней тяжести доставлен в горбольницу №21 Донецка. Ребенку медицинская помощь оказана на месте.