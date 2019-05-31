Позиции Суркова в Кремле и его влияние в «Л-ДНР» ослабли, – аналитик. Новости

Позиции помощника президента России Владислава Суркова в Кремле и его влияние на неподконтрольной украинским властям части территорий Донбасса ослабли, его давно вытесняли другие влиятельные игроки из РФ. Об этом заявил политический аналитик Дмитрий Корнейчук.

«Было несколько групп влияния на Путина. Одни предлагали вариант введения миротворцев и Сурков этот вопрос лоббировал при поддержке США, а другие предлагали добиться выполнения Минских соглашений, дождаться, когда сменится в Украине президент, провести максимально пророссийскую фракцию в парламент и имея своего премьера и большинство в парламенте, додавливать Минские соглашения в том варианте, какой есть, и без миротворцев», – сказал он.

«С 2018 года, когда вопрос о миротворцах заглох и прекратились переговоры, это стало дипломатическим фиаско Суркова и его линии. Плюс – устранение Захарченко, который считался человеком Суркова, отстранение Плотницкого. Конкурирующие организации постепенно убирали оттуда [из "Л-ДНР"] его людей. Сейчас у них там – ГРУ и ФСБ, не знаю, кто из них главный, кто отвечает за финансовые потоки, но побеждает стратегия выполнения Минских соглашений в том варианте, который есть», – считает Корнейчук.

Аналитик также убежден, что Кремль заинтересован в реинтеграции Донбасса и возвращении его под полный контроль украинских властей на условиях Минских договоренностей, но поднимает ставки в переговорах.

Эксперт также уверен, что выполнение «большой сделки» между США и Россией по Донбассу продолжается, и американская сторона выполнила часть своих обязательств.

Ранее сообщалось, что кремлевский куратор «Л-ДНР» ушел в отставку.

Текстовая версия подготовлена РПД «Донецкие новости» по видеоматериалам Ukrlife.TV

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