Две минуты сделали матч: Луганская «Заря» на выезде проиграла «Мариуполю». Новости

Состоялся матч 32-го тура украинской Премьер-лиги, в котором ФК «Заря» (Луганск) сыграл на выезде с ФК «Мариуполь» (Мариуполь). Об этом сообщает пресс-служба ФК «Заря».

Матч проходил на стадионе им. Бойко в Мариуполе 30 мая. В игре со счетом 3:1 победил «Мариуполь», таким образом заняв 4-е место по итогу всего сезона. «Заря» стала пятой, что означает, что Лига Европы начнется для команды 25 июля.

По словам тренера «Зари» Юрия Вернидуба, «две минуты сделали матч», когда противниками его подопечных были забиты один за другим два гола.

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