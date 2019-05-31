В ОБСЕ рассказали подробности о ранении женщины и ребенка в неподконтрольной Горловке. Новости

В неподконтрольной украинским властям Горловке (Донецкая обл.) вследствие обстрела женщина и ребенок получили ранения, а также повреждены жилые дома. Об этом говорится в отчете ОБСЕ, опубликованном 30 мая.

В отчете сказано, что на ул. Покидько, 13 в Горловке наблюдатели видели свежие осколочные повреждения и следы горения на северной наружной стене одноэтажного дома. Также наблюдатели отметили, что на той же стене одно окно разбито, а в другом, затянутом пластиковой пленкой окне, отсутствует оконная рама. В гостиной дома вокруг той же оконной рамы были свежие осколочные повреждения и деревянные доски вместо отсутствующей оконной рамы, а также осколочные повреждения деревянной дверной рамы (дверь была снята). В спальне наблюдатели видели трещины в филенках двери и пробоину в нижней части филенок.

По оценке команды Миссии, повреждения возникли в результате взрыва снаряда из вооружения неустановленного типа, выпущенного с северного направления.

Примерно в 5 м к северо-западу от указанного дома наблюдатели видели разбитое окно с северной стороны одноэтажного дома, по оценке, в результате разрыва снаряда из вооружения неустановленного типа, выпущенного с северного направления. Команда СММ также видела разбитое окно с южной стороны другого одноэтажного дома, расположенного приблизительно в 13 м к северо-востоку от первого дома; определить тип примененного вооружения и направление огня не представлялось возможным.

В доме на ул. Покидько, 13, наблюдатели беседовали с 30-летней женщиной и видели 5-летнюю девочку с порезом над левой бровью. Женщина сообщила, что поздно вечером 27 мая вся семья находилась дома, когда снаружи раздался взрыв. По ее словам, во время взрыва ее свекровь находилась в гостиной. Женщина добавила, что ее свекровь получила ранения головы, плеча и руки. Пострадавшую в тот же вечер отвезли в больницу в Горловке. 5-летняя девочка случайно порезалась осколками стекла из двери спальни, ее отвезли в ту же больницу на следующий вечер ввиду продолжительного стрессового состояния после инцидента.

В больнице Горловки медработники сообщили, что поздно вечером 27 мая к ним поступила женщина (70 лет) с сотрясением мозга и переломом ключицы, а также осколочными ранениями головы, левого плеча и руки, а вечером 28 мая ввиду шокового состояния в больницу привезли девочку.

Ранее сообщалось, что во временно неподконтрольной украинским властям Горловке (Донецкая обл.) ранение получила пожилая женщина.

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