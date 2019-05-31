Грузинский конфликтолог назвал главную проблему в разрешении вооруженных конфликтов. Новости

Главная проблема в разрешении вооруженных конфликтов, таких как в Грузии и на Донбассе, находится в определении самих конфликтов. Об этом рассказал грузинский конфликтолог, директор Тбилисского института международных отношений и руководитель Кавказской лаборатории геополитического моделирования Александр Русецкий.

«То, что мы называем миротворческими операциями, в действительности не всегда является миротворчеством. Если рассматривать Абхазский конфликт, где одна из сторон конфликта [Россия] вместе с тем, что была и стороной этого конфликта, являлась и медиатором этого конфликта, [посредником в решении споров]. Это доказательство того, что миротворческого процесса и не существовало», – сказал он.

«Существовал политический процесс, который мы называли миротворческим процессом, но это не миротворчество», – отмечает Русецкий.

По его словам, вооруженный конфликт на Донбассе имеет много общего с Абхазским конфликтом. «Грузинские конфликты начали развиваться раньше украинских. Но, к моему сожалению, Украина не воспользовалась теми ошибками, которые были допущены в урегулировании наших конфликтов. Много стереотипов было перенесено на украинскую почву», – говорит грузинский конфликтолог.

«Самым главным и проблемным является проблема восприятия конфликтов и проблема описания этих конфликтов. Здесь мы входим в поле политической психологии. Проблема в том, что сам конфликт существует в определении конфликтов. Классический пример – одно государство говорит: "Это ваш внутренний конфликт, это гражданская война", а второе государство говорит: "Нет, это международный конфликт, это конфликт между государствами". Но существует и другое – научное мнение по этому вопросу», – рассказывает эксперт.

Он отметил, что не нужно путать науку с политической пропагандой – это разные направления, а проблема в том, что нет ни одного научного обоснования ни международного, ни внутригосударственного конфликтов: «Ни одного документа международного характера, который бы опирался на научные исследования, не существует».

Текстовая версия подготовлена РПД «Донецкие новости» по видеоматериалам Ukrlife.TV

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