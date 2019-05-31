Переселенец из Донецка воплощает пожелания клиентов в золоте (Фото). Новости

Переселенец из неподконтрольного украинским властям Донецка Александр Новак переехал в Покровск (до переименования – Красноармейск, Донецкая обл.), где продолжил свое ювелирное дело, нашел клиентов и уже получил грант на расширение бизнеса.

В Донецке Александр имел собственную ювелирную мастерскую и наработанную базу клиентов. Все изменилось для него в 2014 году. «Помню, пришел тогда весной в налоговую в Донецке и принес отчет, а ее (налоговой – ред.) там нет и никто не знает, где искать. Я прекратил свою деятельность, вывез оборудование и переехал в Покровск», – вспоминает предприниматель.

На новом месте ювелир заново нарабатывал репутацию. Говорит, что на это ушло немного времени, ведь клиенты увидели его работу. «Часто люди приходят с картинкой и просят воплотить ее в браслете или кольце. Стараюсь, чтобы клиент был доволен, это всегда вдохновляет творить дальше. Иногда приходят с какой-то вещью, которая очень дорога для человека, и хотят ее реставрировать или восстановить. В такие моменты хочется помочь людям в этом», – делится переселенец.

Предприниматель принял участие в грантовой программе от Международной организации по миграции, написал бизнес-план и получил оборудование – ультразвуковую мойку и галтовочное оборудование для обработки ювелирных изделий. «Я много времени трачу на работу, ведь каждое изделие – уникально. Это оборудование поможет мне ускорить процесс и больше уделить времени клиентам. Многие хотят знать технологический процесс, особенности того, как я смогу воплотить их замысел, поэтому все объясняю заказчикам», – рассказывает Александр.

Предприниматель признается, что его работа – творческая, ее секреты он изучает более 15 лет, постоянно совершенствует ювелирное мастерство. За эти годы он сделал сотни колец, сережек и браслетов, как серийных, так и авторских. Недавно Александр вернулся с ювелирной выставки в Киеве, там искал идеи для новых работ и строил планы на будущее. «Я хочу выйти на новый уровень и работать с ювелирными магазинами, для этого нужны еще рабочие руки, поэтому готов взять на работу помощника. Это будет новый этап развития моего дела», – делится планами ювелир.

Источник: Бизнес-Восток