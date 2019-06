В ОБСЕ показали последствия обстрелов поселков на Донбассе (Видео). Новости

В ОБСЕ заявляют, что незаконные вооруженные формирования хранят и продолжают размещать тяжелое вооружение вблизи домов гражданского населения. Об этом сегодня, 1 июня, сообщили в миссии ОБСЕ, разместив в Тwitter соответствующее видео с беспилотника, который отснял последствия военных действий вблизи н.п. Чигари и Пикузы в Донецкой области.

«Военные позиции и тяжелое вооружение продолжают размещать вблизи домов гражданского населения. Видеоматериалы с беспилотных летательных аппаратов (БПЛА) СММ ОБСЕ рассказывают о последствиях», – говорится в сообщении.

Military positions and heavy weapons continue to be placed close to civilian housing. Footage from #OSCE SMM unmanned aerial vehicles (UAVs) reveals the consequences.#Ukraine #Donbass #conflict #uav #civilians pic.twitter.com/VgJRlPxFNw