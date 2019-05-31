В Мариуполе открывают региональный IT-кластер. Новости

В Мариуполе (Донецкая обл.) во время проведения конференции по разработке web-технологий и web-дизайна «MRLP IT Conf 2019» был подписан меморандум о развитии IT-технологий, сообщает пресс-служба мариупольского горсовета.

Отмечается, что участие в мероприятии приняли предприниматели и руководители IT-компаний, креативные дизайнеры, представители международных организаций.

«Открытие регионального IT кластера – важный шаг для экономики города. Мариуполь обладает невероятным потенциалом. Для этого у него есть все необходимое – городские власти с четким видением развития, заинтересованные образовательные учреждения и креативные предприниматели. IT-кластер в Мариуполе станет локомотивом в развитии Азовского региона», – отметила во время конференции заместитель бюро Европы и Евразии Марго Эллис.

К открытию IT-кластера в Мариуполе готовились несколько лет подряд. По словам представителей городской власти, IT технологии должны стать одним из ключевых блоков развития экономики города. Поэтому надеются, что создание кластера позволит эффективно развивать отрасль информационных технологий и создавать новые качественные интеллектуальные продукты и разработки.