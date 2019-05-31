Зеленский обговорил активизацию переговоров по Донбассу с главами МИД Германии и Франции. Новости

Президент Украины Владимир Зеленский в четверг, 30 мая, в Киеве встретился с министром Европы и иностранных дел Франции Жан-Ивом Ле Дрианом и министром иностранных дел Германии Гайко Маасом. Об этом сообщает пресс-служба главы государства.

Отмечается, что президент Украины отметил особую роль Франции и Германии в урегулировании ситуации на Донбассе, в частности в рамках «Нормандского формата». «Хочу еще раз поблагодарить президента Франции Эммануэля Макрона за поздравления с победой на выборах и за встречу еще до того, как я стал президентом Украины. Хочу также поблагодарить немецкую сторону за то, что у меня был очень предметный разговор с канцлером Германии Ангелой Меркель о решении приоритетных задач на востоке Украины, прекращении войны, выполнении Минских договоренностей», – сказал Зеленский.

Участники встречи обменялись мнениями об условиях и дальнейших шагах для активизации переговорного процесса по Донбассу. Президент Украины подчеркнул, что его приоритет – возвращение всех украинских пленных.

«Руководители внешнеполитических ведомств Франции и ФРГ отметили прогресс, которого достигла Украина в развитии сотрудничества с Европейским Союзом и Североатлантическим альянсом и подтвердили готовность и в дальнейшем содействовать в реализации европейской и евроатлантической политики нашего государства и проведении реформ», – сообщает пресс-служба президента Украины.

Кроме этого, Владимир Зеленский сообщил, что готов посетить Францию и Германию по приглашению лидеров этих стран.

Как сообщалось ранее, президент Украины Владимир Зеленский 4-5 июня с рабочим визитом посетит институты Европейского Союза и НАТО в Брюсселе (Бельгия). Это его первый официальный зарубежный визит на должности главы государства.

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