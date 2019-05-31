Ситуация в пунктах пропуска утром 31 мая: Проезда ожидали 255 авто. Новости

Сегодня утром, 31 мая, все контрольные пункты въезда-выезда (КПВВ) на линии разграничения на Донбассе работают в штатном режиме.

По данным Государственной пограничной службы Украины, 30 мая линию разграничения через КПВВ пересекли 36,8 тыс. человек и 4,6 тыс. транспортных средств:

КПВВ «Майорское» – 8900 человек и 1110 транспортных средств;

КПВВ «Марьинка» – 8360 человек и 1500 транспортных средств;

КПВВ «Новотроицкое» – 6790 человек и 1250 транспортных средств;

КПВВ «Гнутово» – 3230 человек и 735 транспортных средств;

КПВВ «Станица Луганская» – 9605 человек.

Сегодня утром в КПВВ проезда ожидали 255 транспортных средств:

КПВВ «Майорское» – 20/40;

КПВВ «Марьинка» – 0/70;

КПВВ «Новотроицкое» – 25/60;

КПВВ «Гнутово» – 20/20.

В пресс-службе также напомнили, что с 1 июня все контрольные пункты въезда-выезда на линии разграничения в районе операции Объединенных сил переходят на летний график работы. Контрольно-проверочные мероприятия будут осуществляться ежедневно с 6:00 до 20:00.

По сообщениям очевидцев, описывающих ситуацию в социальных сетях, сегодня с утра обстановка на КПВВ была следующей.

КПВВ «Новотроицкое» / КПП «Еленовка» («ДНР»):

Andriy: «5:24. Еленовка в Мариуполь до 2 туалета на 5:20. Льгота до 1,3 туалета»;

Andriy: «6:28. Еленовка в Мариуполь чуть дальше 2 туалета. Начали пускать суперльготу. Льгота между 1 и 2 туалетом»;

Andriy: «7:54. "Перлына" в Мариуполь в три ряда чуть дальше 1 въезда (ежей)»;

Виктор: «7:56. Новотроицкое в Донецк 50 машин»;

Andriy: «8:47. Новотроицкое в Мариуполь до знака "50" на бугре».

О ситуации на других КПВВ пользователи соцсетей не сообщают.