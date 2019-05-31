Красный Крест направил более 148 тонн гумпомощи на неподконтрольную часть Донбасса. Новости

Международный комитет Красного Креста направил на неподконтрольную украинским властям часть территории Донбасса более 148 тонн гуманитарного груза в состав которого вошли стройматериалы, сельскохозяйственные материалы и корм для домашних животных. Об этом сегодня, 31 мая, сообщает пресс-служба Государственной пограничной службы Украины.

«Через КПВВ "Новотроицкое" ко временно оккупированной территории Украины проследовали 13 грузовиков с гуманитарной помощью от Международного комитета Красного Креста. Для гражданского населения временно оккупированного Донбасса направлены строительные материалы, сельскохозяйственные материалы и корм для домашних животных общим весом 148,8 тонны», – сказано в сообщении.