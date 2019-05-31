Сводка из зоны ООС за 30 мая: Версии сторон конфликта. Новости

За минувшие сутки зафиксировано 8 обстрелов украинских позиций, в том числе незаконные вооруженные формирования (НВФ) применяли запрещенное Минскими соглашениями вооружение. Вследствие обстрелов двое военнослужащих Объединенных сил получили ранения. Об этом сегодня, 31 мая, сообщает пресс-центр штаба операции Объединенных сил.

В районе ответственности оперативно-тактической группировки «Восток» противник обстреливал позиции Объединенных сил:

возле Водяного – из минометов калибром 120 мм;

вблизи Песок – из минометов калибром 82 мм и крупнокалиберных пулеметов;

в районе Опытного – из гранатометов различных систем и крупнокалиберных пулеметов;

вблизи Пищевика – из гранатометов различных систем и стрелкового оружия;

у Верхнеторецкого и Авдеевки – из ручных противотанковых гранатометов и стрелкового оружия.

В районе ответственности оперативно-тактической группировки «Север» позиции украинских военных были обстреляны:

вблизи Новолуганского – из артиллерийских систем калибром 122 мм, минометов калибром 120 мм, вооружения боевых машин пехоты и автоматических станковых гранатометов;

у Крымского – из минометов калибром 82 мм.

Вследствие обстрелов двое военнослужащих Объединенных сил получили ранения.

С начала текущих суток противник 4 раза обстрелял позиции Объединенных сил. В районе ответственности оперативно-тактической группировки «Восток» противник обстреливал украинские позиции:

вблизи Водяного – из минометов калибром 82 мм;

у Красногоровки – из гранатометов различных систем.

В районе ответственности оперативно-тактической группировки «Север» противник дважды обстрелял украинские позиции вблизи Травневого из артиллерийских систем калибром 122 мм, минометов калибром 82 мм и крупнокалиберных пулеметов.

Потерь среди военнослужащих Объединенных сил нет.

В «ДНР» сообщают, что «подразделения украинской армии за минувшие сутки 22 раза нарушили перемирие. Общее количество примененных боеприпасов – 406 единиц. Обстрелам подверглись село Спартак, "Вольво-центр", село Веселое, поселок Минеральное на окраинах и в окрестностях Донецка; горловские поселки Гольмовский, Зайцево, Доломитное, Озеряновка; поселок Васильевка на окраине Ясиноватой; Докучаевск; села Ленинское (после переименования – Ужовка, – ред.), Дзержинское (после переименования – Азов, – ред.), Новая Таврия. Применялись минометы калибрами 82 и 120 мм, противотанковые управляемые ракеты, зенитные установки, вооружение БМП и БТР, гранатометы, стрелковое оружие, в том числе крупнокалиберное».

В «ЛНР» утверждают, что «киевские силовики 2 раза за сутки нарушили "режим тишины". Обстрелам подверглись районы поселка городского типа Калиново и села Калиново-Борщеватое. Огонь велся из станковых противотанковых гранатометов СПГ, автоматических станковых гранатометов АГС и ручных противотанковых гранатометов РПГ».