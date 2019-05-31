В Объединенных силах прошли учения артиллеристов (Фото) . Новости

В Объединенных силах проведено комплексное инструкторско-методическое занятие по теме «Действия самоходно-артиллерийской батареи 2С1 при поддержке общевойсковых подразделений при ведении стабилизационных действий». Об этом сегодня, 31 мая, сообщает пресс-центр штаба операции Объединенных сил.

К участию в мероприятии привлекались начальники групп боевого применения ракетных войск и артиллерии оперативно-тактических группировок, командиры воинских частей ракетных войск и артиллерии, начальники артиллерии и командиры бригадных артиллерийских групп, которые выполняют задачи в районе проведения операции Объединенных сил на территории Донецкой и Луганской областей.

В течение занятия артиллеристы и приданные подразделения продемонстрировали участникам действия самоходно-артиллерийской батареи при ведении огня с закрытых огневых позиций, преодоление водной преграды с использованием паромной переправы, ведение огня прямой наводкой при угрозе захвата водной переправы пехотой противника.

Личный состав, который привлекался к инструкторско-методическому занятию, как отметили в штабе, показал достаточные практические навыки и высокую профессиональную подготовку.