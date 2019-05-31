Секретарь СНБО Украины рассказал, будут ли прямые переговоры с Россией по Донбассу. Новости

Прямых переговоров Украины с Россией по Донбассу до обсуждения переговорных позиций в «Нормандском формате» не будет. Об этом заявил секретарь Совета национальной безопасности и обороны (СНБО) Украины Александр Данилюк.

«Вопрос взаимоотношений с Россией – не простой. Очень много звучало и агрессивных призывов, и призывов помириться, но война продолжается. Поэтому все публичные заявления мы воспринимаем, как информацию», – сказал он, комментируя предложение спикера Совета Федерации РФ Валентины Матвиенко властям Украины начать диалог «с чистого листа».

«Шаги, которые мы будем делать, мы будем очень внимательно просчитывать. Мы будем все их делать в "Нормандском формате" – это не только Украина и Россия, а также наши партнеры – Франция и Германия, которые являются модераторами, чтобы избежать возможной эскалации или неверных шагов с обеих сторон», – заявил Данилюк.

По словам главы СНБО, президент Украины Владимир Зеленский не ведет прямую коммуникацию с представителями власти России. «Мы придерживаемся нашей позиции, что должна быть сначала сформирована переговорная позиция, и дальше она проговаривается в "Нормандском формате". Это правило, которого мы будем придерживаться», – подчеркнул он.

«Нам это может нравиться или не нравиться, но уже несколько лет такой формат существует и на нем завязано очень много политических процессов, решений, в частности, решений о санкциях, от которых сейчас экономика России достаточно серьезно страдает, и это очень серьезный фактор в переговорах между Украиной и Россией», – добавил секретарь СНБО Украины.

Как сообщалось ранее, президент Украины Владимир Зеленский 4-5 июня с рабочим визитом посетит институты Европейского Союза и НАТО в Брюсселе (Бельгия). Это его первый официальный зарубежный визит на должности главы государства. Также Владимир Зеленский уже переговорил с главами МИД Франции Жан-Ивом Ле Дрианом и Германии Гайко Маасом об активизации переговоров по Донбассу.

Текстовая версия подготовлена РПД «Донецкие новости» по видеоматериалам «ТСН»

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