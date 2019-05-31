Что будут делать с персональными данными: Кабмин утвердил порядок проверок соцвыплат. Новости

В апреле и мае 2019 года Кабинет министров утвердил ряд постановлений, которые регулируют проведение верификаций социальных выплат, пишет «Сегодня».

В Украине планируют ввести контроль за правильностью начисления и получения гражданами выплат из бюджета – пенсий, субсидий, других видов социальной помощи. Такие проверки – верификацию – должно проводить Министерство финансов. Еще зимой Минфин разработал и подал в Верховную Раду соответствующий законопроект – «О верификации и мониторинге социальных выплат». Однако этот документ до сих пор находится «на ознакомлении». А тем временем на сайте Кабинета министров стали появляться постановления, определяющие порядок проведения верификации, права и обязанности проверяющих, правила обращения с персональными данными, которые получают в свое пользование люди, которые будут проводить верификацию.

Постановлением №405 от 3 апреля правительство утвердило порядок обработки и защиты персональных данных во время верификации и мониторинга соцвыплат. Постановлением №443 от 22 мая Кабмин внес изменения в другое постановление о верификации – №136 от 18 февраля 2016 года. Эти документы дают представление о том, как будет проводиться верификация и к какой информации о получателях соцвыплат будут иметь доступ проверяющие.

Так, в постановлении №405 говорится, что для проведения верификации проверяющие – сотрудники Министерства финансов – будут знать фамилию, имя, отчество реципиента (т. е. получателя соцпомощи), дату и место его рождения, серию и номер паспорта, идентификационный код, место регистрации и фактического проживания, регистрационный номер учетной карточки налогоплательщика, а также информацию о банковских счетах и операциях.

Эти и другие данные, а также документы, на основании которых человек получает социальные выплаты, будут внесены в «Информационно-аналитическую платформу электронной верификации и мониторинга», которая еще находится в стадии разработки. Причем в постановлении четко указано, что «персональные данные обрабатываются в форме, которая допускает идентификацию физического лица, которого они касаются». И именно это обстоятельство вызывало наибольшие возражения противников верификации, которые высказывали опасения, что, будучи персонализированными, персональные данные могут стать объектом охоты разного рода злоумышленников. Ведь попадают же в интернет базы телефонов и автомобилей жителей Украины. Где гарантия, что таким же образом не «вытечет» информация о банковских счетах и другие личные данные?

Постановлением Кабмина №405 прописан порядок, который должен сделать невозможной утечку подобной информации. Так, в порядке проведения верификации записано:

«Защита персональных данных от случайной потери или уничтожения, незаконной обработки, в том числе незаконного уничтожения или доступа к ним, обеспечивается на всех этапах обработки...

Средствами информационно-аналитической платформы осуществляется учет работников, которые имеют доступ к персональным данным, и разграничение уровней доступа указанных работников в соответствии с их должностыми обязанностями.

Пользователи информационно-аналитической платформы допускаются к обработке персональных данных после их идентификации…

Информационно-аналитическая платформа автоматически фиксирует информацию об операциях, связанных с обработкой персональных данных и доступом к ним, и сохраняет информацию о дате, времени и источнике информации, …пересмотре информации, любой передаче (копировании) информации, которая содержит персональные данные…

Работники, которым предоставляется доступ к персональным данным, дают письменное обязательство о неразглашении персональных данных, которые им доверены или стали известны во время выполнения служебных обязанностей…».

Постановление №443 регулирует порядок передачи данных госорганами – распорядителями этих данных, а также порядок информирования о проведении верификации и ее результатах.

Зачем нужны постановления правительства, если в Верховной Раде зарегистрирован законопроект, в котором также расписаны все нюансы проведения верификации?

Эксперт Реанимационного пакета реформ, руководитель ОО «Институт Гражданских Свобод» Галина Третьякова называет постановления Кабмина вынужденной мерой.

«Поскольку законопроект №9511 еще не принят, Кабинет министров постарался урегулировать порядок получения и использования персональной информации подзаконными актами. Потому что государственная власть должна действовать только на основании документов, где выписаны функции, обязанности. А в отсутствие закона Минфин упрекали в том, что он не имеет полномочий для проведения таких верификаций. Поэтому, пока депутаты не рассмотрели и не приняли закон, Кабинет министров выходит из ситуации доступными ему средствами – путем принятия постановлений. Хотя я считаю, что законопроекты, поданные Кабмином, парламент должен рассматривать в обязательном порядке и в кратчайшие сроки», – говорит Галина Третьякова.

Основная задача законопроекта и выпущенных постановлений – защитить персональные данные украинцев.

«У нас в стране, может, и не очень еще обращают внимание на защиту персональных данных, но в Европе граждане следят за этим очень серьезно. Во время верификации раскрывается ведь и банковская информация. Например, выяснить, не делал ли получатель субсидии покупок на сумму более 50 тыс. грн, можно только на основе запроса в банк. А вся персональная информация о человеке в результате верификации концентрируется у одного конкретного работника, и, если не будет создана надежная система защиты этой информации, какой-нибудь из сотрудников может этим злоупотреблять. Постановление от 3 апреля как раз и направлено на то, чтобы защитить эту информацию, защитить человека», – объясняет эксперт.

Введение системы верификации социальных и других бюджетных выплат Галина Третьякова считает важным шагом для контроля за расходованием бюджетных средств.

«На социальные выплаты государство тратит порядка 700 млрд грн. И, если мы не будем контролировать правильность расходования этих средств, там могут быть серьезные потери. Такие траты есть во всех государствах. Даже в таких развитых, как Австрия, они достигают 5% в год. А в таких, как Индия, во время таких верификаций оказывается, что до 30% выплат делаются не по правилам. Нецелевые траты зависят от того, насколько коррумпированная страна», – говорит Галина Третьякова.

Впрочем, эксперт подчеркивает, что верификация призвана обнаруживать не только злоупотребления, но и ошибки.

Например, был случай, когда кто-то из сотрудников Пенсионного фонда ошибся на единицу. Вместо 30 лет стажа написал пенсионерке стаж 130 лет. Пенсию дали соответствующую – свыше 3500 грн. Несмотря на очевидность ошибки, ее обнаружили только через год. Человеку прислали извещение, что в расчеты вкралась ошибка, и теперь пенсия будет уменьшена. Понятно, что женщина была очень огорчена. Благо, в таких случаях возвращать ошибочно выплаченные деньги люди не должны – это ведь произошло не по их вине.

Но бывают и другие ситуации. Например, когда пенсионер умер, а его родные не извещают об этом Пенсионный фонд и продолжают получать пенсию по банковской карточке умершего. Некоторым удавалось пользоваться незаконными выплатами долгое время. Нарушитель-рекордсмен, говорят, получал пенсию за умершего родственника почти 10 лет.

Чтобы исключить подобные ситуации, и запланировано проводить верификацию бюджетных выплат.

«Введение системы верификации я приравниваю к появлению системы Prozorro. О Prozorro сейчас много говорят, ее продвигают и популяризируют, а о системе верификации слышно гораздо меньше. Хотя тут речь идет о гораздо больших суммах, которые эта система позволит сэкономить и использовать по назначению», – подчеркивает Галина Третьякова.

Информационно-аналитическая платформа должна заработать до 2020 года. За ее разработку и введение в действие отвечает Министерство соцполитики. Предполагается, что в основу платформы ляжет информационный портал Пенсионного фонда, который будет дополнен данными других баз данных. Финансовую помощь на эти цели – 1 млрд грн – выделил Всемирный банк.