Встреча в «Нормандском формате»: Новый прогноз. Новости

Лидеры «Нормандского формата» могут провести переговоры по Донбассу в середине июля. Об этом заявил секретарь Совета национальной безопасности и обороны Украины Александр Данилюк.
«Состоялась встреча президента Украины Владимира Зеленского с министрами иностранных дел Франции и Германии, где 90% времени было обсуждение именно Минского процесса», – отметил он.
«Такой активный диалог мы будем продолжать, и готовиться к встрече в "Нормандском формате". Это может состояться где-то в середине июля. Такой есть план», – заявил Данилюк.
Секретарь СНБО Украины также рассказал, будут ли прямые переговоры с Россией по Донбассу, и какую позицию сейчас занимают украинские власти.
Как сообщалось ранее, по мнению заместителя министра иностранных дел Украины Елены Зеркаль, встреча в «Нормандском формате» по Донбассу состоится не раньше осени из-за политической турбулентности в Украине, связанной с парламентскими выборами.
Напомним, президент Украины Владимир Зеленский 4-5 июня с рабочим визитом посетит институты Европейского Союза и НАТО в Брюсселе (Бельгия). Это его первый официальный зарубежный визит на должности главы государства. Также Владимир Зеленский уже переговорил с главами МИД Франции Жан-Ивом Ле Дрианом и Германии Гайко Маасом об активизации переговоров по Донбассу.
Текстовая версия подготовлена РПД «Донецкие новости» по видеоматериалам «ТСН»
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