Жительницу Дружковки подозревают в нарушении избирательного законодательства. Новости

Жительницу Дружковки (Донецкая обл.) подозревают в нарушении избирательного законодательства. Об этом сегодня, 31 мая, сообщает пресс-служба Дружковского отделения Краматорского отдела полиции Донецкой области.

«Правоохранители установили, что во время проведения очередных выборов президента Украины 63-летняя женщина находилась в должности члена участковой избирательной комиссии, которая отвечала за выдачу избирательных бюллетеней избирателям для голосования. Так услышав от одной из граждан, что ее муж и сын не планируют приходить на голосование, женщина решила воспользоваться случаем и сама получила за них избирательные бюллетени. Затем пыталась передать эти бюллетени с проставленными отметками за кандидата в президенты другому члену избирательной комиссии, чтобы бросить их в избирательную урну. Однако ее действия были замечены наблюдателями», – сообщили в полиции.

В настоящее время женщине сообщено о подозрении в совершении уголовного преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 158-1 Уголовного кодекса Украины «Незаконное использование избирательного бюллетеня, бюллетеня для голосования на референдуме, голосование избирателем, участником референдума более одного раза».

«Дело с обвинительным актом передано в суд. За совершение указанного преступления законодательством предусмотрено от 5 до 7 лет лишения свободы», – добавили в полиции.