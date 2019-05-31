В прифронтовой Авдеевке у мужчины изъяли гранату. Новости

В прифронтовой Авдеевке (Донецкая обл.) 30 мая правоохранители изъяли у 50-летнего мужчины гранату Ф-1, которую он нашел примерно два месяца назад. Об этом сегодня, 31 мая, сообщает пресс-служба Покровского отдела полиции Донецкой области.

«Во время патрулирования улиц города, сотрудники сектора реагирования патрульной полиции Авдеевского отделения полиции остановили мужчину, который при дальнейшей беседе с ними рассказал, что знает место, где находится опасный предмет. Работники полиции немедленно отправились на указанное место и изъяли гранату Ф-1», – рассказали в полиции.

Мужчина пояснил, что несколько месяцев назад нашел боеприпас неподалеку местной свалки и «решил перепрятать его в более безопасное место».

По данному факту открыто уголовное производство по ст. 263 «Незаконное обращение с оружием, боевыми припасами или взрывчатыми веществами» Уголовного кодекса Украины.