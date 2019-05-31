ФК «Шахтер» ушел в отпуск. Новости

Футбольный клуб «Шахтер» завершил программу официальных матчей сезона-2018/19. После игры со «Львовом» чемпионы и обладатели Кубка Украины ушли в отпуск. Команда соберется вновь 20 июня и начнет летнюю подготовку. Об этом сегодня, 31 мая, сообщает пресс-служба клуба.

В пресс-службе также напомнили, что Андрей Пятов, Сергей Болбат, Богдан Бутко, Сергей Кривцов, Николай Матвиенко, Тарас Степаненко, Виктор Коваленко, Марлос, Давид Хочолава и Манор Соломон в начале июня отправятся в расположение своих национальных сборных для участия в отборочных матчах Евро-2020.