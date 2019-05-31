Волкер потерял влияние на переговоры по Донбассу, – аналитик. Новости

Специальный представитель Госдепартамента США Курт Волкер не является официальным носителем позиции президента США Дональда Трампа и потерял свое влияние на переговорный процесс с Россией по Донбассу. Об этом заявил политический аналитик Дмитрий Корнейчук.
По его мнению, после отставки с поста государственного секретаря Рекса Тиллерсона, который вел переговоры о миротворцах на Донбассе с министром иностранных дел РФ Сергеем Лавровым, спецпредставитель США по вопросам Украины Курт Волкер не имеет никаких полномочий и влияния на ход переговоров с Россией.
«Иногда вообще непонятно, чьи идеи Волкер доносит… Волкер, занимая сейчас свою должность, не является официальным носителем позиции Госдепа США, как, например, была посол Йованович. Волкер, вроде, и спецпредставитель, но у него ни влияния, ни полномочий. Соответственно, никаких переговоров с Сурковым и не было [с 2018 года]. 90% вещей, которые озвучивает Волкер, это на самом деле уже его личная позиция», – считает Корнейчук.
«Если это ключевые вещи, то надо слушать или Помпео, или советника по вопросам безопасности Трампа – Болтона. Это люди, которые озвучивают те месседжи, которые исходят от Трампа», – добавил эксперт.
Аналитик убежден, что Кремль заинтересован в реинтеграции Донбасса и возвращении его под полный контроль украинских властей на условиях Минских договоренностей, но поднимает ставки в переговорах.
Дмитрий Корнейчук также уверен, что выполнение «большой сделки» между США и Россией по Донбассу продолжается, а позиции помощника президента России Владислава Суркова в Кремле в отстаивании введения миротворцев на Донбасс и его влияние в «Л-ДНР» ослабли.
Ранее сообщалось, что кремлевский куратор «Л-ДНР» ушел в отставку.
Текстовая версия подготовлена РПД «Донецкие новости» по видеоматериалам Ukrlife.TV
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