Победительницы международных конкурсов красоты привезли книги детям прифронтовых поселков (Фото). Новости

Победительницы международных конкурсов красоты привезли книги и игрушки для школьников из прифронтовых поселков Зайцево и Клиновое (Донецкая обл.).

Владелица титула «Мисс планета» и «Мисс Украина-2018» Анна Горбань, «Мисс Эфиопия-2018» Фетия Мохамед Сед и «Мисс Эстония-2017» Трин Линдау – участницы благотворительного проекта помощи детям из зоны проведения Операции объединенных сил «Совместное будущее через совместные книги».

Для детей Клиновской школы красавицы привезли футболки с эфиопской символикой и дали примерить девочкам символы своих побед: ленты и короны. Главный подарок – восемь коробок с литературой, которые собирали в разных уголках мира. «Эти книги я привезла из Америки. Я была в Вашингтоне, в Нью-Йорке, и украинцы, которые живут в Америке, собирали книги и передали сюда. Я их привезла в чемодане, остальные – паромом», – рассказала Анна Горбань.

Также игрушки, книжки и футболки раздали детям Зайцевской общеобразовательной школы. Анна Горбань дарит книги школьникам второй раз. Первая партия такой литературы – это почти 1,5 тыс. книг – была привезена для учащихся Авдеевки, Светлодарска и Зайцево.

Текстовая версия подготовлена РПД «Донецкие новости» по видеоматериалам «UA:Донбасс»