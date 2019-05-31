НВФ обстреляли территорию предприятия на Донетчине, – СЦКК (Фото). Новости

Незаконные вооруженные формирования (НВФ) постоянными обстрелами наносят вред гражданской инфраструктуре Донбасса. Об этом сегодня, 31 мая, сообщает пресс-центр штаба операции Объединенных сил со ссылкой на украинскую сторону Совместного центра по контролю и координации вопросов прекращения огня и стабилизации линии разграничения сторон (СЦКК).

В частности, 30 мая наблюдательной группой «Светлодарск» украинской стороны СЦКК осуществлена фотофиксация факта обстрела технической территории ООО «Бахмутский аграрный союз», которая расположена в пределах населенного пункта Новолуганское (Бахмутский р-н Донецкой области).

По результатам фотофиксации установлено, что 29 мая в 18:50 со стороны НВФ осуществлен обстрел территории ООО «Бахмутский аграрный союз» из автоматического станкового гранатомета. На месте обстрела наблюдательной группой зафиксировано повреждение кровли производственных помещений.